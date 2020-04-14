С 1997 года в нашей республике ежегодно определяют предприятия малого и среднего предпринимательства, индивидуальных предпринимателей, которые ведут свой бизнес с наибольшей эффективностью, чем заслуживают всестороннее признание.

В 2020 году мы также подведем итоги и определим наиболее эффективные бизнесы 2019 года.

Буда-Кошелевский районный исполнительный комитет информирует о начале приема заявок на Национальный конкурс «Предприниматель года».

По итогам конкурса в каждой области и в городе Минске специально созданные оргкомитеты (жюри), в состав которых входят известные предприниматели и представители органов государственного управления, определят лучших бизнесменов в номинациях:

”Успешный старт“ (в 2020 году участвовать в данной номинации могут юридические лица, со средней численностью работников за календарный год до 250 человек и зарегистрированные с 01.01.2016 по 31.12.2017);

”Стабильный успех“ (в 2020 году участвовать в данной номинации могут юридические лица, со средней численностью работников за календарный год от 101 человека и выше и зарегистрированные до 31.12.2014);

”Эффективный бизнес в сфере производства“ (в 2020 году к участию в данной номинации допускаются юридические лица, со средней численностью работников за календарный год до 250 человек, основной вид деятельности которых относится к секциям A, C, F и зарегистрированные до 31.12.2016);

”Эффективный бизнес в сфере услуг“ (в 2020 году к участию в данной номинации допускаются юридические лица, со средней численностью работников за календарный год до 250 человек и зарегистрированные до 31.12.2016);

”Эффективный индивидуальный бизнес“ (индивидуальные предприниматели, зарегистрированные до 31.12.2016 и которые уплачивали за себя обязательные страховые взносы в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь в соответствии с законодательством за календарный год, предшествующий году проведения конкурса).

Принципиальными условиями для участия в конкурсе является отсутствие в 2019 году:

убытков и задолженности перед республиканским и местными бюджетами, бюджетами государственных внебюджетных фондов, а также по выплате заработной платы;

перед республиканским и местными бюджетами, бюджетами государственных внебюджетных фондов, а также по выплате заработной платы; несчастных случаев на производстве со смертельным исходом и (или) приведших к тяжелым производственным травмам, произошедших по вине работодателя;

на производстве со смертельным исходом и (или) приведших к тяжелым производственным травмам, произошедших по вине работодателя; вступивших в законную силу приговоров, определений и постановлений суда у индивидуального предпринимателя, руководителя юридического лица за преступления против порядка осуществления экономической деятельности;

случаев наложения согласно вступившим в силу постановлениям суда, органа, уполномоченного рассматривать дела об административных правонарушениях, административных взысканий на участника конкурса в виде штрафа за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности, в совокупности по которым сумма штрафа превышает 250 базовых величин.

Предприниматели, желающие принять участие в Конкурсе должны направить свои заявки в отдел экономики Буда-Кошелевского районного исполнительного комитета.

Прием заявок будет осуществляться до 1 июня 2020 года.

Награждение победителей конкурса проводится в торжественной обстановке Премьер-министром Республики Беларусь либо по его поручению Заместителем Премьер-министра Республики Беларусь с вручением дипломов ”Пераможца Нацыянальнага конкурсу ”Прадпрымальнiк года“, памятного приза конкурса и поощрением премией в размере 50 базовых величин.

Консультации по вопросам участия в Национальном конкурсе ”Предприниматель года“ можно получить в отделе экономики Буда-Кошелевского районного исполнительного комитета (Мискевич Ольга Олеговна, главный специалист отдела экономики, 802336-72217).

Справочно: Информация о Национальном конкурсе «Предприниматель года» размещена на сайте Министерства экономики в разделе о Национальном конкурсе «Предприниматель года».

Участие в конкурсе бесплатное !