6 апреля примерно в 17:00 14-летняя девушка слушала музыку, находясь на неиспользуемом железнодорожном пути. Об этом сообщает сайт drogichin.by.

Когда пассажирский поезд подъехал ближе чем на 80-100 метров, она перешла на основной путь. На сигналы машиниста девушка никак не реагировала и стояла спиной.

Как сообщает Дрогичинский РОВД, поезду не хватило тормозного пути и в результате девушка погибла. При ней найдена предсмертная записка.

Следователи выясняют обстоятельства гибели. Возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства».

ОНТ