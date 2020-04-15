Суд Буда-Кошелевского района вынес приговор по уголовному делу о причинении смерти по неосторожности в отношении подростка 2005 года рождения, сообщает БЕЛТА со ссылкой на суд Гомельской области.

Как сообщалось ранее, в сентябре 2019 года ссора подростков во дворе школы закончилась трагично. Во время потасовки один парень несколько раз ударил руками и ногами другого. «Один из ударов пришелся в область шеи, пострадавший потерял сознание. Тупая травма рефлексогенной зоны шеи привела к рефлекторной остановке сердца школьника», — рассказали в прокуратуре.

Приговором суда парень признан виновным в причинении смерти по неосторожности. На основании ч.1 ст.144 УК ему назначено наказание в виде лишения свободы на 1 год 6 месяцев с отбыванием наказания в воспитательной колонии.

Мера пресечения до вступления приговора в законную силу изменена на заключение под стражу. До этого школьник был под присмотром родителей.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.