Интерактивная выставка «Play! История мультфильмов» откроется в Гомеле 15 апреля, сообщили БЕЛТА в Картинной галерее Г.Х.Ващенко.

Необыкновенная экспозиция поможет приоткрыть тайну создания анимации и узнать историю этого направления. Днем рождения мультипликации считается 30 августа 1877 года, а с 1920-х годов «мультяшные герои» прочно вошли в жизнь детей во всем мире. Сто лет назад для просмотра «бегающих картинок» использовали фенакистископ, зоотроп, стробоскоп, праксиноскоп и т.д. «Со всеми этими фантастическими устройствами можно будет ознакомиться на выставке и не просто посмотреть на них издалека, но и покрутить и непосредственно на себе ощутить, как это работает», — отметили организаторы.

Посетители выставки также смогут полистать комиксы, посмотреть кадры из мультфильмов первой половины прошлого века. В фотозоне предложат примерить ушки Микки Мауса и сделать снимок на память. Самые увлеченные темой смогут заглянуть в мини-мастерскую и сделать собственный анимационный флипбук («книги для перелистывания»).

«Тем, кто не боится посмеяться над собой, предлагаем уголок кривых зеркал. Здесь можно посмотреть на себя в необычных вариациях, как когда-то это сделал волк в одной из серий знаменитого мультсериала «Ну, погоди!», — рассказали в галерее.

Интерактивная экспозиция разместится в выставочном зале по проспекту Ленина, 43. Попасть на мульттерриторию можно будет по 10 мая. Организаторы — государственное учреждение «Картинная галерея Г.Х.Ващенко» и музей науки «Элементо».

Белта