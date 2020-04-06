Пожилого мужчину обокрали на сумму в Br750 в деревне Козье Речицкого района. Об этом сообщили в УВД Гомельского облисполкома.

В дом к 83-летнему жителю деревни пришли три женщины. Поинтересовавшись самочувствием мужчины, они предложили ему сделать прививку от коронавируса. Получив несогласие, гостьи попросили пенсионера написать отказ от вакцинации и удалились.

После того как женщины покинули дом, сельчанин решил проверить свои сбережения. Обнаружив пропажу Br750, он обратился в милицию.

Вскоре женщины были задержаны – они двигались от деревни в компании двоих мужчин в сторону Светлогорска.

Большая часть суммы была изъята. Проверяется причастность женщин к похожим преступлениям.

ОНТ