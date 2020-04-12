У 5 жителей Буда-Кошелевского района подтверждён положительный тест на коронавирус, сообщила «Авангарду» главный врач Буда-Кошелевской центральной районной больницы Жанна Евтухова.

Все они госпитализированы в Гомельскую областную инфекционную больницу. Их состояние на сегодняшний день: от бессимптомного до средней степени тяжести. По каждому заболевшему определен перечень контактных лиц, организовано их лабораторное обследование. На данный момент в инфекционном отделении Буда-Кошелевской районной больницы находятся на карантине 7 человек, на самоизоляции дома — 5. Последние предупреждены о правилах поведения в самоизоляции и находятся под наблюдением врачей. Напоминаем, что правительство установило требования при самоизоляции и кому в ней нужно находиться. Соответствующее постановление Совета Министров от 8 апреля 2020 года №208 официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале. В самоизоляции нужно находиться гражданам Беларуси и иностранцам, у которых диагностирован COVID-19, а также контактам первого и второго уровней. Контакты первого уровня должны находиться в самоизоляции 14 дней с даты последнего контакта с заболевшим, второго уровня (если есть кашель, боль в горле, одышка, повышение температуры) — на время наличия симптомов. Сроки самоизоляции могут быть продлены по решению врачей.

Мы будем следить за состоянием здоровья наших земляков и информировать наших читателей.