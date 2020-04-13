Физический пуск первого энергоблока Белорусской АЭС намечен на июль 2020 года, энергетический пуск планируется в сентябре — октябре. Об этом сообщил министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич в эфире телеканала ОНТ, сообщает БЕЛТА.

«В этом году планируется физический пуск (первого. — Прим. БЕЛТА) энергоблока и энергетический пуск, то есть уже выдача первых киловатт-часов в энергосистему страны. По физическому пуску мы ориентируемся, что это июль, соответственно, выдача первых киловатт-часов электрической энергии — это сентябрь — октябрь», — заявил Виктор Каранкевич.

По его словам, пока Минэнерго ориентируется на этот график. «Если какие-то и могут быть в дальнейшем коррективы, мы будем смотреть и оперативно на них реагировать», — пояснил Виктор Каранкевич.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту вблизи Островца (Гродненская область). Генеральным подрядчиком выступает инжиниринговый дивизион госкорпорации «Росатом». Ввод первого энергоблока запланирован в 2020 году, второго — в 2021-м.

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