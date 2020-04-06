Футболисты «Витебска» одолели «Смолевичи» со счетом 1:0 в матче 3-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В игре, проходившей в Борисове, витебчане открыли счет на 25-й минуте, когда их защитник Евгений Клопоцкий отлично исполнил штрафной удар. В дальнейшем обе команды имели шансы добиться успеха, но мяч в ворота больше не попал, результат не изменился. Для «Витебска» это вторая виктория в трех стартовых поединках.

Сегодня в заключительном матче 3-го тура футболисты «Ислочи» на поле стадиона ФК «Минск» встретятся со «Слуцком».

Сегодня свою третью победу подряд одержал столичный «Энергетик-БГУ», обыгравший у себя дома земляков из «Минска» со счетом 2:0.

Результаты остальных поединков 3-го тура: «Динамо» (Брест) — «Славия» (Мозырь) — 1:2, БАТЭ (Борисов) — «Рух» (Брест) — 1:0, «Шахтер» (Солигорск) — «Неман» (Гродно) — 0:0, «Динамо» (Минск) — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 2:0, «Белшина» (Бобруйск) — «Городея» — 0:1.

Положение в группе лидеров сейчас таково: «Энергетик-БГУ» — 9 очков (3 матча), «Ислочь» — 6 (2), «Славия» — 6 (3), «Торпедо-БелАЗ» — 6 (3), «Минск» — 6 (3), «Витебск» — 6 (3).

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