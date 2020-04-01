Хоккеисты минской «Юности» были сильнее солигорского «Шахтера» и в овертайме выиграли третий поединок финальной серии чемпионата Беларуси — 2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 1:0). В настоящее время счет в серии до четырех побед стал 2:1 в пользу минчан, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первый период прошел с преимуществом «горняков», которые извлекли из него пользу, открыв счет на 19-й минуте встречи. Роман Крикуненко и Илья Камбович вывели на ударную позицию Романа Достанко, который не промахнулся. «Юность» в свою очередь предприняла усилия, чтобы отыграться, удалось это лишь во втором периоде. Михаил Стефанович после передач Даниила Бокуна и Ивана Дроздова переиграл Максима Малютина, когда минчане играли в большинстве.

В третьем периоде команды действовали с оглядкой на собственные ворота. Острые атаки возникали то у одних, то у других ворот, но голкиперы обеих дружин действовали безошибочно. На 54-й минуте встречи минчанин Иван Дроздов не смог реализовать буллит. Последние минуты основного времени матча также прошли в атаках многократных чемпионов Беларуси, однако добились они своего уже в овертайме. Михаил Стефанович в дополнительное время оформил дубль с подачи Ивана Дроздова.

Два матча серии за золотые медали и Кубок Президента прошли на льду столичной «Чижовка-Арены» и принесли каждой команде по победе. Сначала многократные чемпионы Беларуси одолели «горняков» со счетом 5:1, а во втором поединке «Шахтеру» удалось взять реванш (3:2). Следующий матч финальной серии пройдет в Солигорске 1 апреля. Затем, если понадобится, поединки будут проходить поочередно на площадках обоих клубов до четырех побед одной из команд.

Четвертая игра финальной серии Кубка Президента между «Шахтером» и «Юностью» пройдет в среду 1 апреля и начнется в 19.30. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на телеканале «Беларусь 5».

Хоккеисты «Юности» являются восьмикратными чемпионами страны, а их соперники всего один раз становились обладателями золота. В решающих сериях за чемпионский титул «Юность» и «Шахтер» встречались трижды: минчане побеждали два раза — в 2010 (4:3) и 2016 годах (4:1), а в 2015 году солигорские хоккеисты выиграли золотую серию с сухим счетом 4:0.

По итогам регулярного чемпионата нынешнего сезона «Юность» уверенно заняла первое место, а «Шахтер» финишировал третьим, пропустив вперед гродненский «Неман».