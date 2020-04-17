Чемпионат мира по фигурному катанию-2020 отменен. Такая информация содержится на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU), сообщает БЕЛТА.

Планетарный форум в марте нынешнего года должен был принимать Монреаль. Однако из-за пандемии коронавируса организаторы приняли решение перенести состязания на более поздний срок. Но сегодня было принято окончательное решение об отмене турнира.

Помимо ЧМ по фигурному катанию не будут проведены планетарные первенства по синхронному катанию в американском Лейк-Плэсиде и по шорт-треку в Сеуле.

В 2019 году планетарное первенство по синхронному катанию проходило в Хельсинки, а лучшие шорт-трекисты мира соревновались в Софии.

Белта