Выставка работ фотографа Сергея Курило «Чернобыль. Исчезновение в разрезе» откроется в Гомеле 10 апреля, сообщили БЕЛТА в музее истории города Гомеля.

Экспозиция, включающая более 30 фоторабот, приурочена к 34-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС.

Снимки сделаны на территории Брагинского района, в основном в сельской местности. «Каждый из нас в той или иной степени связан с деревней, любовь к которой живет глубоко внутри. Кто-то ностальгирует по деревне, своему детству, кого-то беспокоят вопросы исчезновения сел в современных условиях, кто-то видит одинокие пейзажи, покинутые сады, а кто-то просто предается мечтам. Это отражают и сюжеты фотографий. Привыкшие к современным супер резким изображениям, мы влюбляемся в плавные, пластичные, воздушные, наполненные светом снимки Сергея Курило, снятые моноклем», — рассказали организаторы.

Сергей Курило — член Белорусского Союза Дизайнеров, член БОО «Фотоискусство», организатор образовательного проекта по фотографии. Основные жанры — портрет, репортаж, пейзаж. Фотограф работает как с цифровой, так и с аналоговой фотографией, а также снимает моноклем. Его персональные выставки проходили в Гродно, Минске, Москве.

Презентация выставки состоится в музее истории печати и фотографии Гомельщины 10 апреля в 17.00. С экспозицией можно будет ознакомиться до 9 мая.

Организаторами выступают государственное учреждение «Музей истории города Гомеля», представители государственного учреждения культуры «Брагинский исторический музей с картинной галереей», а также сам фотограф.