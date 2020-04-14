Может ли гражданская ответственность отдельного человека стать препятствием на пути распространения инфекции? Как оказалось, может. Об этом свидетельствует хронология борьбы с коронавирусом во всем мире.

По утверждению специалистов, положительные результаты в противоборстве с вирусом стали возможны не без участия населения, которое серьезно отнеслось к предложенным мерам профилактики и стало повсеместно использовать средства индивидуальной защиты (медицинские маски, антисептики и др.) в комплексе с рекомендованными нормами поведения (ограничение контактов при общении, соблюдение безопасной дистанции, самоизоляция и др.).

И даже подозрение на заражение вирусом из-за контактов с зараженными можно пережить с наименьшими негативными последствиями для общества, если на уровне собственного сознания выбрать правильный формат поведения. Примером тому может служить история жителя Светлогорска, который в силу обстоятельств, находясь кратковременно в другом регионе республики, оказался в числе контактов 2-го уровня.

Даже повышенная вероятность оказаться в числе зараженных вирусом «короны» не заставила человека паниковать. Сдав необходимые анализы, мужчина добровольно определил себя на самоизоляцию, дабы не подвергать окружающих хоть малейшей опасности заражения.

Стоит отдать должное соседям светлогорца. Они с пониманием отнеслись к его проблеме и оказали посильную помощь: соблюдая необходимые меры предосторожности, приносили ему продукты и выполняли другие поручения, чтобы у самоизолированного не возникало необходимости покидать свою квартиру.

Как потом оказалось, анализ на COVID-19 дал положительный результат. Гражданин был помещен для лечения в областную клинику. И тем не менее, благодаря своему ответственному отношению, терпению и высокой сознательности, за несколько дней нахождения в самоизоляции число активных контактов со светлогорцем оказалось равным нолю. Это значит, что именно его гражданская ответственность свела на нет потенциальную вероятность заражения окружающих.

Как утверждают специалисты, основная опасность вируса COVID-19 заключается в скорости его развития. Воздействуя на организм, он провоцирует обострение хронических заболеваний, вызывая осложнения и даже летальный исход. Главная задача — не пустить вирус в свой организм, используя правильно средства индивидуальной защиты и личной гигиены. И помнить, что каждый из нас является членом общества, благополучие и здоровье которого во многом основывается на нашей гражданской ответственности.