Нежная шарлотка с творожным вкусом и яблочными ломтиками. Советуем взять разные сорта яблок и чередовать их в пироге для богатого вкуса.
Ингредиенты:
- Творог — 200 гр.
- Яйцо — 4 шт.
- Яблоки — 2-3 шт.
- Сахар (песок) — 150 гр.
- Сметана — 3 ст.л.
- Мука — 200 гр.
- Разрыхлитель — 10 гр.
- Сливочное масло — 20 гр.
- Соль — 1 щепот.
Приготовление:
- Яйца взбить с сахаром. Хорошо взбить в пену.
- В другой миске взбить творог со сметаной.
- Смешать творожную и яичную массу.
- Муку смешать с разрыхлителем и солью.
- Понемногу добавить муку и хорошо перемешать тесто.
- Форму смазать сливочным маслом и присыпать мукой.
- Яблоки хорошо помыть.
- Нарезать ломтиками.
- Тесто выложить в форму.
- Выложить ломтики яблок.
- Выпекать разогретой до 180 градусах С 35-40 минут.
- Готовность проверить деревянной палочкой.
- Пирог остудить и выложить из формы.
- Наша вкусная и ароматная шарлотка с творогом и яблоками готова. Нарезаем на кусочки и подаем к чаю.
Приятного аппетита!