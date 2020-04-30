Нежная шарлотка с творожным вкусом и яблочными ломтиками. Советуем взять разные сорта яблок и чередовать их в пироге для богатого вкуса.

Ингредиенты:

Творог — 200 гр.

Яйцо — 4 шт.

Яблоки — 2-3 шт.

Сахар (песок) — 150 гр.

Сметана — 3 ст.л.

Мука — 200 гр.

Разрыхлитель — 10 гр.

Сливочное масло — 20 гр.

Соль — 1 щепот.

Приготовление: