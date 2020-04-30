Нежная шарлотка с творожным вкусом и яблочными ломтиками. Советуем взять разные сорта яблок и чередовать их в пироге для богатого вкуса.

Ингредиенты:
  • Творог — 200 гр.
  • Яйцо — 4 шт.
  • Яблоки — 2-3 шт.
  • Сахар (песок) — 150 гр.
  • Сметана — 3 ст.л.
  • Мука — 200 гр.
  • Разрыхлитель — 10 гр.
  • Сливочное масло — 20 гр.
  • Соль — 1 щепот.
Приготовление:
  1. Яйца взбить с сахаром. Хорошо взбить в пену.
  2. В другой миске взбить творог со сметаной.
  3. Смешать творожную и яичную массу.
  4. Муку смешать с разрыхлителем и солью.
  5. Понемногу добавить муку и хорошо перемешать тесто.
  6. Форму смазать сливочным маслом и присыпать мукой.
  7. Яблоки хорошо помыть.
  8. Нарезать ломтиками.
  9. Тесто выложить в форму.
  10. Выложить ломтики яблок.
  11. Выпекать разогретой до 180 градусах С 35-40 минут.
  12. Готовность проверить деревянной палочкой.
  13. Пирог остудить и выложить из формы.
  14. Наша вкусная и ароматная шарлотка с творогом и яблоками готова. Нарезаем на кусочки и подаем к чаю.

Приятного аппетита!