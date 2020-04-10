Школьника из Коммунара сегодня выписали из Гомельской областной инфекционной больницы. Об этом «Авангарду» сообщила врач-инфекционист Ольга Маханова.

Напомним, 1 апреля мальчика, который занимался в гомельской СДЮШОР №4, где были зарегистрированы случаи заражения коронавирусом SARS/2019-nCoV, увезли в Гомель. 2 апреля в инфекционное отделение Буда-Кошелевской больницы были доставлены 39 жителей агрогородка, контактировавших с мальчиком. У контактов первого уровня тесты на коронавирус были отрицательными, а мальчик действительно переболел коронавирусом в легкой форме. На сегодняшний день он выписан из больницы.

В инфекционном отделении на 10 апреля остаются двое пациентов: пенсионеры из Коммунара и Губич. Пенсионер из п. Красное Знамя находится на самоизоляции. Тест на коронавирус у него не подтвердился. До воскресенья за ним еще понаблюдают врачи.

Ирина ПАЛУБЕЦ.