Учеников школ, которые четвертой в четверти не посещают уроки в классах, могут аттестовать по итогам первых трех четвертей. Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» сообщил заместитель министра образования Александр Кадлубай.

Александр Кадлубай Заместитель министра образования Беларуси «Я не исключаю то, что родители, как они высказываются в комментариях, посчитают, что здоровье их детей первичнее… В таком случае дети будут аттестованы по итогам тех отметок, которые они получили в трех четвертях. Это позволяют правила аттестации.»

Он также отметил, что в Минобразования в ближайшие пару дней примут документ, который разъяснит, как оценивать знания при очном и заочном обучении.

По словам Кадлубая, расписание уроков в школах не изменилось, при этом учебные программы и календарно-тематические планы скорректированы по каждому предмету. Он уточнил, что где-то объединили темы, а в некоторых убрали обобщение и повторение, которое предполагалось в четвертой четверти.

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