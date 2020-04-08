Экспорт белорусской сельхозпродукции и продуктов питания в январе-феврале вырос на 9,7%. Об этом сообщил сегодня журналистам начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Алексей Богданов, передает корреспондент БЕЛТА.

«В целом за два месяца текущего года экспорт белорусского продовольствия вырос на 9,7%, поставлено товаров на сумму $919 млн. Прирост выручки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил $81,5 млн. Увеличение поставок наблюдалось практически по всем регионам. Экспорт в Россию увеличился на 5,5%, в страны СНГ без учета РФ — на 21,8%, страны Азии и Океании — в 1,9 раза, Америки и Карибского бассейна — на 29%, ЕС — на 50%. Китайское направление показало рост практически в два раза. В целом поставки в страны дальнего зарубежья увеличились на 34,5%», — сказал Алексей Богданов.

Белорусское продовольствие в январе-феврале поставлялось в 73 страны мира (за два месяца 2019 года было 65 стран). Экспорт мясопродуктов вырос на 7,4% и составил $154 млн, молока и молокопродуктов — на 14% ($403 млн), картофеля — на 10,4% ($9,5 млн).

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