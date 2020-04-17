УП «Белтелеком» в сотрудничестве с РУП «Белпочта» предложил пожилым людям оплатить услуги связи (телефон, телевидение, Интернет) при получении пенсии на дому.

«Для этого необходимо обратиться по телефону местного отделения почтовой связи. Помимо доставки пенсий на дом, почтальоны примут оплату за услуги связи, а также жилищно-коммунальные услуги. Прием оплаты осуществляется наличными денежными средствами», — говорится в сообщении РУП «Белтелеком».

На предприятии также напоминают о возможности дистанционной оплаты услуг в системе ЕРИП, на сайте и в мобильном приложении Белтелеком.

interfax.by