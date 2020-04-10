— 10 оставшихся коммунаровцев мы сегодня выписываем домой. Сегодня пришли результаты повторного теста – все отрицательные, — рассказала «Авангарду» врач-инфекционист Ольга Маханова. – Детям даже домашний карантин не прописан. А вот взрослым еще придется до 13 апреля посидеть на самоизоляции. В инфекционном отделении на сегодняшний день остается только одна женщина. 62-летняя жительница Коммунара поступила к нам 6 апреля. Она находилась на лечении в хирургическом отделении Гомельской областной больницы. 6 апреля ее выписали, но впоследствии стало известно, что у соседки по палате заподозрили коронавирус. Жительницу Коммунара в тот же день госпитализировали в наше инфекционное отделение. К слову, пациентка чувствует себя хорошо, никаких признаков заболевания нет. Вчера был сделан забор, сегодня пришли результаты теста – он отрицательный. Повторный забор будет произведен 13 апреля. Если он тоже будет отрицательным, женщина отправится домой, к мужу. Он сейчас находится дома на самоизоляции.

Как сообщила нам Ольга Леонидовна, на самоизоляции со вчерашнего дня находится и житель Буда-Кошелева. 3 апреля он вернулся из санатория, а 8 апреля стало известно, что один из отдыхающих этого санатория, житель Минска, госпитализирован с подозрением на коронавирус. У буда-кошелевца взят забор, за ним установлено медицинское наблюдение.

О том, чем может обернуться несоблюдение режима самоизоляции для граждан, рассказал начальник Буда-Кошелевского ОВД Виталий Подзерун:

— 25 марта правительством были определены меры по предотвращению завоза и распространения инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19. В постановлении Совета Министров от 25 марта 2020 г. №171, в частности, говорится, что лица, прибывшие в Беларусь из стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19, в течение 14 календарных дней со дня прибытия в Беларусь:

— должны находиться в самоизоляции в домашних условиях;

— не подлежат последующему пропуску через Государственную границу Беларуси до истечения срока самоизоляции.

За неисполнение требований следует ответственность, предусмотренная статьей 16.8 Кодекса об административных правонарушениях Беларуси за нарушение санитарно-эпидемиологических, гигиенических требований и процедур, установленных техническими регламентами, санитарных норм и правил, гигиенических нормативов полагается штраф до тридцати базовых величин (810 рублей), для ИП – до двухсот базовых величин (5400 рублей), для юрлица – до пятисот базовых величин (13 500 рублей). Органы санэпиднадзора за нарушения правил, установленных Совмином, имеют право составить протокол и наложить штраф.

Таким образом, если гражданин знает о том, что он болен и уклоняется от рекомендаций, по постановлению органов учреждения здравоохранения и с санкции прокурора он может быть подвергнут принудительному освидетельствованию. По постановлению суда при уклонении от лечения – принудительному лечению.

Ирина ПАЛУБЕЦ.