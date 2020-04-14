14 апреля с 11.00 до 12.00 «прямую линию» «Гомельскай праўды» проведет врач-иммунолог, заведующий отделением иммунопатологии и аллергологии Республиканского научно-практического центра радиационной медицины и экологии человека Андрей Павлович САЛИВОНЧИК.

Как не заболеть или помочь иммунной системе быстро справиться с вирусной инфекцией? Чем укреплять иммунитет? Топ действенных советов. Способны ли противовирусные средства предотвратить заражение коронавирусной инфекцией? Эти и другие вопросы можно задать по телефону «прямой линии» 8 (0232) 33-26-89. Также присылайте вопросы на адрес gp@gp.by с пометкой «Прямая линия».