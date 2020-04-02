Что такое аутизм? Каковы его причины и первые признаки? Куда обращаться за помощью? Давайте вместе постараемся вникнуть в эту проблему.

2 апреля – Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма, учрежден резолюцией Генеральной ассамблеи ООН в 2008 году. Цель этой даты – привлечь внимание к проблемам детей, страдающих аутизмом и подчеркнуть необходимость помогать таким людям. Число их во всем мире ежегодно растет.

Что же такое аутизм? Каковы его причины?

Аутизм – это нарушение развития нервной системы, которое, как правило, проявляется в течение первых трех лет жизни, которое определяется конкретными поведенческими симптомами. Такие дети испытывают сложности в социальной коммуникации, с ними невозможно наладить зрительный контакт, социальное взаимодействие. Они не вступают в беседу, их можно узнать по повторяющемуся поведению, ограниченным интересам. У аутичных детей чаще обычного наблюдаются мозговые дисфункции, проявляются нарушения биохимического обмена. Аутизм нередко сочетается с другими психическими расстройствами.

Как можно заподозрить аутизм?

Малыш в возрасте до двух лет не смотрит в глаза и лица родителей, редко улыбается, не откликается на свое имя, у него нет привязанности к матери; наблюдается задержка в развитии речи; не играет с другими детьми, может проявлять к ним агрессию; играет одной игрушкой, в одиночестве, не проявляя интерес к другим детям; неадекватно реагирует на незначительные раздражители, иногда не замечает громкие звуки.

В дошкольном возрасте сохраняются предыдущие симптомы аутизма и проявляются другие. К 3-4 годам ребенок знает несколько слов или совсем не разговаривает, повторяет один и тот же звук или слово, причиняет вред самому себе: царапает кожу, вырывает клочья волос, не стремится к общению, не поддерживает беседу; смена привычной обстановки вызывает у него беспокойство. Ребенок придерживается определенных стереотипных действий.

В школьном возрасте дети с трудом осваивают новые навыки, не способны научиться читать или писать. У некоторых из них проявляется интерес к определенному роду деятельности – рисованию, музыке, математике.

Подростки приобретают элементарные навыки общения с другими людьми, однако стремятся к одиночеству. Период полового созревания протекает намного сложнее, чем у обычного подростка: ребенок проявляет агрессию, возможно развитие депрессии, тревожных расстройств.

Что же делать, если вашему ребенку поставили диагноз аутизм? Куда обращаться, если у вас есть вопросы по данной проблеме?

Важно понимать, что аутизм – это не болезнь, поэтому о «лечении» не может быть и речи. Действенным методом является психолого-педагогическая коррекция, которая помогает людям с аутизмом стать более самостоятельными. Чем дольше такие дети остаются без помощи, тем сложнее до них достучаться. И чем раньше начать обучение, тем ребенок будет успешнее в жизни. Аутисты – талантливые и одаренные люди, среди них много потенциальных гениев, но реализованных, к сожалению, единицы. Детей с аутизмом не нужно жалеть, им нужно помочь научиться жить в обществе и быть полезным ему. Они просто другие. Им тоже необходимо дать шанс жить, любить, мыслить, учиться, радоваться и мечтать. Недоброжелательность и отторжение окружающими увеличивают страх ребенка и его родителей перед появлением в общественных местах, усложняя и без того тяжелое душевное состояние ребенка и его семьи. Им всего лишь нужна наша помощь, понимание и терпимость. В настоящее время не существует какого-либо «исцеляющего» лечения в медицине или «чудодейственной» методики в специальной педагогике и психологии, благодаря которым можно было бы «вылечить» ребенка. Однако известно, что если вовремя оказать досконально продуманную специализированную помощь, основанную на сотрудничестве семьи со специалистами, владеющими современными знаниями об аутизме, можно достичь значительных положительных результатов, так как вторичные проявления менее устойчивы, а значит, в большей степени поддаются коррекции.

Мы попросили директора центра коррекционно-развивающего обучения и развития Юлию Балахонову рассказать о работе учреждения в данном направлении:

– 12 деток с диагнозом «аутизм» в возрасте от 4 до 15 лет посещают наш центр. С ними занимаются учителя-дефектологи и педагоги-психологи. Основной метод в работе – визуализация пространства, иными словами, широкое использование наглядности. Причем в общении и обучении с такими детьми важно помнить, что у них все должно быть четко, по расписанию. Дети-аутисты могут учиться и в обычной школе в рамках инклюзивного образования. Такой опыт есть и у нас в районе. Если у вас есть вопросы в части данной проблемы, мы всегда готовы прийти на помощь. Контактный телефон центра 8 (02336) 2-00-87, – поделилась Юлия Владимировна.

Квалифицированную помощь по данной теме вы можете получить также у врача – психиатра-нарколога центральной районной больницы Марии Александровны Юрковец. Контактный телефон – 8 (02336) 7-66-44.

В рамках Всемирного дня распространения информации о проблеме аутизма в Буда-Кошелевской ЦРБ будет организована «горячая линия». Вопросы можно задать 2 апреля с 9.00 до 11.00.

Наталья НИКОЛАЕВА