23 апреля с 10.10 до 12.10 по телефону 8 (017) 218-25-04 дистанционную консультацию по вопросам трудового законодательства проведет главный правовой инспектор труда Белорусского профсоюза работников энергетики, газовой и топливной промышленности Игорь Николаевич СИЛИН.

Предварительная запись по телефону 7-73-85.

• В Комитете государственного контроля Гомельской области прием граждан временно будет осуществляться, согласно графику, в рабочие дни с 8.00 до 13.00 по предварительной записи по телефону в Гомеле 8 (0232) 23-83-68.