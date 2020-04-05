В народе говорили: «Подземная водичка, отворяем тебе ход вешний». Обходили 5 апреля все источники и рядом с ними насыпали зернышки, хлебные крошки, семена льна и подсолнуха. Верили в то, что так удастся зазвать птиц к дворам и садам, ведь птицы – вестники весны. Существовала даже присказка: «На Никонов день Весна прислала зяблика – гонца». Считалось, что именно в этот день прилетают зяблики.

Также в этот день было принято убирать в доме и во дворе. Вытряхивали постели, убирали мусор, меняли солому в матрасах. Чтобы выгнать из дома нечисть, использовали настой мяты, которым мыли столы, полы, лавки. Считалось, что выгнать нечистую силу можно, если побелить печь. В это время снег еще местами лежал на земле, а потому, крестьяне не спешили выходить в поле. Они начинали медленно готовиться к полевым работам, проверяли и чинили инвентарь. В Никонов день высаживали яблони, рябину, красную, черную смородину.

В православной церкви 5 апреля почитается память святого Никона, которому молятся и служат молебны.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ