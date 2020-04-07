Ежегодно 7 апреля в православии отмечается Благовещение Пресвятой Богородицы.

Праздник знаменует благое и радостное для всех людей событие, а название отражает его главный смысл: возвещение непорочной Деве Марии ангелом благой вести о зачатии и рождении ею Божественного Младенца. На удивление Марии о том, как может родиться ребенок у той, которая не знает мужа, Гавриил открыл ей истину, которую он принес от Бога: «Дух Святой найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим». На что Пресвятая Дева ответила: «Се, раба Господня; да будет Мне по слову твоему».

Поговорка, утверждающая, что на Благовещение даже птица гнезда не свивает, иносказательно призывает нас в этот день отложить повседневную суету и направить свои помыслы к радостному общению с Богом. По старинному русскому обычаю в благовещеньев день отпускают на волю птиц в знак освобождения человеческой души от греха.

Если праздник выпадает не на Страстную неделю перед Пасхой, на него возможны послабления постящимся. Так, разрешается употреблять в пищу рыбу. Верующие пекут дома просфоры – пресные небольшие хлеба – и освящают их в храме. Просфоры делаются для каждого члена семьи, есть их нужно обязательно натощак. В старину крошки от освященных хлебцев добавляли в корм домашней скотине и смешивали с зерном – для лучшего урожая.

На Благовещение Бог благословляет и открывает землю для сева, до этого ее тревожить считалось грехом. Следили и за погодой. Если 7 апреля тепло и солнечно, то Пасха будет холодная. Хорошая погода обещает хороший урожай, а вот снег на Благовещение говорит о том, что урожая ждать не стоит.

Нежелательно в этот апрельский день давать кому-то взаймы и вообще отдавать что-то из дома, ибо это отзовется потерями в будущем. А вот если загадать в Благовещение желание, оно обязательно сбудется.

Подготовила

Елена ДОРОШКО