Акция «Чистый водоем» пройдет в Беларуси 18-24 мая, сообщили БЕЛТА в Белорусском обществе охотников и рыболовов.

«Акция в первую очередь направлена на экологическое воспитание всех слоев населения, привлечение внимания к проблеме загрязнения, а также на приведение в порядок прибрежной зоны водоемов и водотоков накануне открытия сезона массового активного отдыха на природе», — отметили в БООР.

Белорусское общество охотников и рыболовов предлагает всем желающим присоединиться к акции и собрать мусор на берегах водоемов. Можно обратиться в районные учреждения БООР по месту жительства: там выдадут все необходимое (мусорные пакеты, перчатки) и помогут вывезти собранный мусор.

Акция «Чистый водоем» проводится ежегодно начиная с 2014 года. Инициатором ее проведения и организатором выступает Белорусское общество охотников и рыболовов. Ежегодно сотрудники БООР совместно с представителями различных организаций и другими участниками акции приводят в порядок около 1 тыс. км береговой линии водоемов и водотоков страны.

«Берега наших рек и озер становятся чище. Об этом свидетельствует тот факт, что с каждым годом уменьшается объем убранного мусора с одного километра береговой линии», — отметили в БООР. Так, в 2016 году на 1 км береговой линии приходилось в среднем 0,83 куб.м мусора, в 2017-м — 0,78 куб.м, в 2018-м — 0,65 куб.м, в 2019-м — 0,63 куб.м.

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