Без наблюдателей, но в онлайн. 19 мая смотрите стрим с заседания по образованию Буда-Кошелевской районной комиссии по выборам Президента Республики Беларусь.

Прямая трансляция совместного заседания президиума Буда-Кошелевского районного Совета депутатов и Буда-Кошелевского районного исполнительного комитета по образованию Буда-Кошелевской районной комиссии по выборам состоится 19 мая в 10.00.

Посмотреть трансляцию можно на сайте Буда-Кошелевского районного исполнительного комитета под баннером «Выборы-2020».