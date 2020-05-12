Беларусь в январе — марте 2020 года снизила экспорт товаров и услуг по сравнению с аналогичным периодом 2019-го на 11,3% до $8,665 млрд. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Национального банка, сообщает БЕЛТА.

Внешнеторговый оборот товаров и услуг за I квартал составил $16,833 млрд, что на 11,7% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. В том числе импорт составил $8,167 млрд (снижение на 12,1%). Положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами составило $498 млн (в I квартале 2019-го положительное сальдо было $481,8 млн).

Внешнеторговый оборот товаров сократился на 14,7% до $13,461 млрд. Экспорт товаров уменьшился на 15,8% до $6,459 млрд, импорт — на 13,7% до $7,002 млрд. Сальдо сложилось отрицательным в размере $543,1 млн (в I квартале 2019 года сальдо было также отрицательным и составляло $439 млн).

Внешнеторговый оборот услуг вырос на 3% до $3,371 млрд. Экспорт услуг показал рост на 5,2% до $2,206 млрд, импорт услуг снизился на 0,9% до $1,165 млрд. Сальдо внешней торговли услугами сложилось положительным в размере $1,041 млрд (в I квартале положительное сальдо составляло $920,8 млн).

Белта