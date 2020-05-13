Ассоциация государственных почтовых операторов Европы (PostEurop) проводит конкурс на лучшую почтовую марку, среди участников и белорусская марка, сообщили БЕЛТА в пресс-службе РУП «Белпочта».

Тема 2020 года — «Древние почтовые маршруты». На марке, выпущенной в Беларуси, показан почтовый маршрут «Кракаў — Варшава — Горадня — Вільня», утвержденный великим князем литовским Стефаном Баторием в 1583 году. На фоне карты изображен гонец. Он держит в руках дорожный лист — специальный проездной документ, в котором отмечалась дата, время и направление отъезда гонца.

К этой марке применяется технология дополненной реальности: при наведении на почтовую марку камеры смартфона с запущенным приложением Ar Marka Belarus появляется специально созданный сценарий.

Голосование продлится по 9 сентября. Для участия необходимо зайти на сайт www.posteurop.org/europa2020 и проголосовать за понравившуюся марку.