Сотрудники ООО «Белоруснефть-Сибирь» (северного актива ПО «Белоруснефть») за сутки пробурили 952 м сибирских недр. Предыдущая рекордная планка поднята сразу на 30%, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

Это второй за 2,5 месяца рекорд суточной проходки при эксплуатационном бурении. «Оба достижения на счету буровой бригады №17, которая работает на Романовском месторождении. Руководит коллективом мастер Виталий Лахуров. Работники оснащены мобильным буровым агрегатом АРС-200 производства гомельского ОАО «Сейсмотехника», — рассказали на предприятии.

Новый рекорд был установлен при строительстве эксплуатационной скважины №1106 куст 5. По проекту глубина скважины составит 4325 м. Месторождение разрабатывает АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз».

ООО «Белоруснефть-Сибирь» активизировало партнерство с АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» в прошлом году. Контракт рассчитан на три года. В дальнейшем белорусские нефтяники рассчитывают наладить долгосрочное сотрудничество с этой компанией.

Северный актив ПО «Белоруснефть» — ООО «Белоруснефть-Сибирь» — создан в 2008 году. Среди его основных видов деятельности — бурение боковых стволов, скважин, капитальный и текущий ремонт скважин, сервис по сопровождению буровых промывочных жидкостей, услуги по наклонно-направленному бурению, тампонажные работы. В последнее время коллектив общества обновляет рекорды по годовой проходке при строительстве скважин и по количеству пробуренных боковых стволов.

Белта