Белорусский Красный Крест вместе с компанией EPAM в конце апреля запустили совместную благотворительную акцию #TogetherAsOne, которая позволила собрать уже более Br400 тыс. на борьбу с COVID-19, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БОКК.

«Менее чем за 2,5 недели удалось собрать Br429 902,48. Это рекордная сумма пожертвований в рамках одной кампании за всю историю работы Белорусского Красного Креста», — подчеркнули в обществе.

Целью акции была закупка медицинской техники и средств индивидуальной защиты для тех, кому они сейчас особенно необходимы: врачей, социальных работников интернатов, сотрудников и волонтеров Белорусского Красного Креста, оказывающих помощь нуждающимся на дому. Первое пожертвование в Br245,06 тыс. сделала EPAM, предложив сотрудникам поддержать программу БОКК по борьбе с COVID-19. Они перечислили еще свыше Br92,4 тыс., а IT-компания удвоила эту сумму.

На часть полученных средств уже приобретен рентген-аппарат для Гомельской областной инфекционной клинической больницы, 20 бесконтактных термометров для 16 домов-интернатов Гомельской и Гродненской областей (Мозырь, Рогачев, Новогрудок и др.), а также более 35 тыс. респираторов высокого класса защиты FFP2 и почти 6,3 тыс. медицинских защитных комбинезонов. Все они будут также распределены по регионам. Некоторое количество уже отправлено в 26 учреждений здравоохранения и 29 интернатных учреждений Брестской, Витебской, Гомельской и Минской областей. Например, 6 тыс. респираторов получила Минская городская станция скорой медицинской помощи.

На оставшуюся сумму Белорусский Красный Крест планирует приобрести многоразовые защитные костюмы, устойчивость которых в 100 раз выше одноразовых. Средства защиты будут точечно направлены в учреждения здравоохранения и дома-интернаты, которым потребуется дополнительное оснащение.

Белта