Более 200 работников Гомельской областной инфекционной больницы получили дополнительную материальную поддержку в соответствии с указом №131, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный врач учреждения здравоохранения Сергей Бирич.

Первые начисления сотрудникам учреждения были сделаны 5 мая. «Приказом по учреждению были утверждены перечни структурных подразделений и должностей, подлежащих дополнительному материальному стимулированию. В соответствии с указом в своих расчетных листках врачи увидели дополнительные суммы в Br1,5 тыс., медицинские сестры — Br1,3 тыс., санитарки — Br900. Сотрудники отделения анестезиологии и реанимации — на порядок больше: соответственно Br3 тыс., Br2 тыс. и Br1 тыс.», — уточнил главврач. Всего выплаты за апрель получили 204 человека на общую сумму около Br264 тыс.

По словам Сергея Бирича, некоторые вопросы возникали у сотрудников, которые не попали под действие указа. «Комиссия по определению условий труда и установлению стимулирующих и компенсирующих выплат работникам нашей больницы дала отдельную оценку их труду по обеспечению нормального функционирования учреждения в сложившихся условиях. Достойные доплаты за интенсивность и качество, высокие достижения в работе получили и другие ответственные сотрудники: главная медсестра, старшие медсестры, врачи и фельдшеры-лаборанты, не задействованные в непосредственной работе с биологическим материалом пациентов, работники прачки и другие», — отметил он.

Алгоритм работы продуман до нюансов. Пациенты поступают в инфекционную больницу по направлению скорой помощи или из райбольниц. Врач осматривает их в приемном отделении, далее в зависимости от тяжести состояния госпитализируют в отделение по профилю.

Персонал больницы обучен, все оснащены средствами индивидуальной защиты. «В защитных костюмах сотрудники находятся четыре часа. Затем через сконструированные шлюзы выходят в зону отдыха, уступая рабочее место напарникам. И так на протяжении 24 часов. Есть определенные моменты со снятием костюма биологической защиты. Он потенциально обсеменен возбудителем инфекции, поэтому только соблюдение ритуала с использованием антисептиков и дезинфектантов гарантирует безопасность и здоровье сотрудника. А для нас это первично», — подчеркнул главврач.

Последние недели коллектив инфекционной больницы ощущает внимание со стороны. Врачей и медперсонал поддерживают власти, общественные организации, предприниматели и частные фирмы, простые граждане. Выделяются деньги на приобретение медицинского оборудования, дезинфектантов, средств индивидуальной защиты. Оказывается помощь в решении бытовых вопросов, ежедневно предприятия общепита доставляют для работников комплексные обеды, пиццу, выпечку. Сотрудники МЧС Гомельской области перед окнами больницы сделали необычное представление в благодарность сотрудникам, передали подарки их детям. Открытки с поддержкой в нелегком труде направили активисты обкома БРСМ.

По словам Сергея Бирича, самая ценная награда за труд коллектива — счастливые глаза поправившихся пациентов и их родственников, а также в целом внимание к медработникам. «Достойная оплата труда, забота и понимание родных и близких, тепло домашнего очага при возвращении после очередного дежурства — все это в комплексе дает нам ощутимую поддержку», — сказал главврач.