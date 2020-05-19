Буда-Кошелевская окружная избирательная комиссия сформирована в максимальном составе.

19 мая под на совместном заседании президиума Буда-Кошелевского районного Совета депутатов и Буда-Кошелевского районного исполнительного комитета была образована Буда-Кошелевская районная комиссия по выборам Президента Республики Беларусь. Провел заседание председатель районного исполнительного комитета Анатолий Гапоник. Участие в мероприятии приняла председатель райсовета Наталья Киселева.

В связи со сложившейся эпидемической обстановкой на заседание не были приглашены представители общественных объединений и политических партий, средств массовой информации, но стрим с мероприятия можно было посмотреть на сайте райисполкома.

Как сообщил начальник организационно-кадровой работы райисполкома Сергей Герцев, в состав районной избирательной комиссии были выдвинуты 15 представителей. В том числе четыре кандидатуры предложили граждане путем подачи заявлений, 9 — общественные объединения, 2 — политические партии. После персонального обсуждения каждой кандидатуры участники заседания утвердили состав районной комиссии. В него вошли представители одной партии (Республиканской партии труда и справедливости), шести общественных объединений (РОО «БРСМ», Белорусское общество Красного Креста, РОО «Белая Русь», Белорусское общественное объединение ветеранов, Белорусский союз женщин, Федерация профсоюзов Беларуси). Утверждены четыре кандидатуры, выдвинутые гражданами путем подачи заявлений. Таким образом, районная комиссия по выборам Президента Республики Беларусь была образована в максимальном количестве в составе 13 человек.

Мандат доверия получили инженер, врач, директор школы, преподаватель колледжа, специалист участка почтовой связи, тренер СДЮШОР, директор ДРСУ-184, лидер районной профсоюзной организации Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса, пенсионер и три работника госорганов.