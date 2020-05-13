Прием документов по выдвижению представителей в состав Буда-Кошелевской районной комиссии по выборам Президента Республики Беларусь осуществляется по адресу: г. Буда-Кошелево, улица Ленина В.И., 7, кабинет № 16, 36 (второй этаж)



ГРАФИК ПРИЕМА:



в рабочие дни с 8.00 до 17.00

(перерыв на обед с 13.00 до 14.00)

16 мая 2020 года (суббота) с 8.00 до 17.00

(перерыв на обед с 13.00 до 14.00)

17 мая 2020 года (воскресенье) с 8.00 до 17.00

(перерыв на обед с 13.00 до 14.00)