Вылечившаяся от COVID-19 медсестра Буда-Кошелевской больницы: главное — теперь я смогу быть донором.

Коронавирус определенно изменил нас. Кто-то поддался панике, стал искать виноватых, но многие в непростой, если не сказать экстремальной, ситуации проявили свои лучшие качества. По этическим причинам имя нашей героини мы не называем. Она – медсестра Буда-Кошелевской ЦРБ, 17 дней провела в Гомельской областной инфекционной больнице. Домой вернулась 29 апреля, а 1 мая уже приступила к дежурству. Почему? Пусть она расскажет об этом сама.

— Когда вы узнали о том, что заболели коронавирусом?

— 10 апреля у нас взяли тест, а 12-го я узнала о своем диагнозе. В тот же день меня госпитализировали в Гомельскую инфекционку.

— Как приняли диагноз?

— Как и любой другой: совершенно спокойно. Это — болезнь, которую нужно победить.

— Как перенесли заболевание?

— Относительно легко. По началу вообще абсолютно бессимптомно. Уже в больнице поднялась температура до 38,5, возникли трудности с дыханием, пропали вкусовые ощущение и обоняние. Но все это длилось дня три. Снимок показал одностороннюю пневмонию. Мне назначили лечение антибиотиками. Слава Богу – выздоровела, уже в строю.

— Как ваше самочувствие?

— Спасибо, держусь. Единственное, пока дышать тяжеловато, ведь целые сутки мы работаем в ПЧК.

— Так, может стоило подождать с выходом на работу?

— Может и стоило, но чисто по-человечески жалко своих девочек. Знаю, как им тяжело, поэтому поспешила на работу. Я с молодости так привыкла.

— Что было самым сложным?

— Бездействие. Я по натуре человек деятельный, активный, привыкла жить в движении. Ведь я уже 2 года как могла уйти на заслуженный отдых. А тут две с половиной недели нужно было находиться в замкнутом пространстве. Время тянулось очень медленно. И, поскольку я медик, старалась чем могла помогать коллегам: при случае переставляла капельницы. Нас было 6 человек в палате. Тяжелобольных не было. Но я видела, как четко врачи и весь медперсонал выполняли свои профессиональные обязанности, как внимательно они к нам относились.

— Что посоветуете землякам?

— Соблюдать меры предосторожности и ни в коем случае не заниматься самолечением. Прислушиваться к своему самочувствию. При возникновении температуры вызывать врача и неукоснительно следовать рекомендациям. Не паниковать – в большинстве случаев коронавирусная инфекция переносится бессимптомно или в легкой форме. Зато переболев, вы, вероятнее всего, сможете стать донором плазмы, и тем самым помочь в лечении тяжелых больных. Переливание плазмы на сегодняшний день является одним из действенных методов. Этот способ проверен во многих странах и, хотя 100% выздоровления не гарантирует, но в комплексе с другими методиками он заметно снижает количество осложнений. К тому же, один донор способен помочь сразу двум заболевшим. Думаю, излишне говорить, насколько это сегодня важно и необходимо. Поэтому через 2 недели, как только это станет возможным, я стану донором плазмы. Надеюсь, это кому-то поможет.

— Спасибо, что нашли время для нас. От себя лично, от имени всего коллектива «Авангарда» и всех благодарных жителей района огромное спасибо и низкий поклон вам и всему медицинскому персоналу Буда-Кошелевской центральной районной больницы за самоотверженный труд и преданность выбранной профессии. К сожалению, кроме эпидемии коронавируса вам приходится сталкиваться еще и с недоверием со стороны людей. Так было и будет всегда, но помните: их очень мало. Здоровья вам, терпения и мужества!

К сведению

В каких случаях человек может стать донором, и как проходит забор крови?

В Минздраве поясняют, что донором плазмы крови может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, который уже переболел коронавирусной инфекцией (с момента выздоровления прошло 15 дней) и при этом не имеет хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

Как проходит процедура забора плазмы?

Сначала потенциального донора регистрируют (заводят учетную карточку донора). Затем человек собственноручно отвечает на представленные в карте-анкете вопросы и подписывает добровольное согласие на забор крови или ее компонентов на возмездной или безвозмездной основе.

Третий этап – это обследование. В клинической лаборатории донору крови определяют группу крови, резус-принадлежность, фенотип антигенов эритроцитов по системе Келл, проводят клинико-лабораторное исследование крови и мочи (при первой донации крови, а в дальнейшем – 1 раз в год), если человек в течение года решит еще сдать плазму, ему будут определять только содержание гемоглобина.

Далее следует общий медицинский осмотр. Врач-специалист оценивает сведения медицинских документов донора, показатели клинических исследований крови и общего анализа мочи, оценивает общее состояние донора:

артериальное давление (допустимые показатели артериального давления: систолическое – в пределах 100–180 мм. рт. ст., диастолическое – 60–100 мм. рт. ст.;

частоту пульса и его особенности (допустимые показатели – пульс ритмичный от 60 до 100 ударов в минуту);

температуру тела (допустимые показатели – не менее 36,0 градусов и не более 37,0 градусов.

После этого донора кормят легким завтраком и отправляют в процедурный кабинет. В ходе донации крови донор размещается в кресле, на среднюю треть плеча накладывается жгут, кожа обрабатывается антисептическим средством. Из вены производится забор крови в количестве 450–600 миллилитров ±50 миллилитров. Также часть крови (20–40 мл) забирается для лабораторных исследований (на маркеры вируса ВИЧ, вирусов гепатита B и C, сифилиса и др.). Сама кровь заготавливается в специальный контейнер, который соединен с иглой тонкой трубкой. По окончании процедуры на локтевой сгиб на 4 часа накладывают фиксирующую повязку. Вся процедура занимает примерно 15-20 минут.

После донации крови человек остается под наблюдением врача еще 30 минут. Затем получает все необходимые документы, подтверждающие факт сдачи плазмы. Они необходимы для получения установленных гарантий и компенсаций.

Какие предусмотрены гарантии и компенсации при сдаче крови и ее компонентов?

Если человек выполняет донорские функции в свое рабочее время, его освобождают от работы с сохранением за ними среднего заработка за этот день. Если донор военнослужащий, лицо начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, Следственного комитета Республики Беларусь, Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь, органов финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям (далее – лица начальствующего и рядового состава) – от исполнения обязанностей военной службы (службы) с сохранением за ними денежного довольствия за этот день.

Если человек выполняет донорскую функцию во время трудового отпуска, в государственные праздники и праздничные дни, установленные и объявленные Президентом Республики Беларусь нерабочими, в выходные дни или после рабочего дня, тогда работникам предоставляется день отдыха без сохранения среднего заработка. А военнослужащим, лицам начальствующего и рядового состава – день освобождения от исполнения обязанностей военной службы (службы) с сохранением денежного довольствия за этот день.

Кроме того, донору предоставляется один день отдыха (день освобождения от исполнения обязанностей военной службы) с сохранением за ним среднего заработка (денежного довольствия). Указанный день отдыха может быть присоединен к трудовому отпуску (отпуску военнослужащих) донора или использован в иное время.

Если донор еще учится, тогда в день выполнения донорской функции его освобождают от занятий. После сдачи крови, ее компонентов обучающимся (кроме военнослужащих, проходящих военную службу по контракту) производятся денежные выплаты в размере и на условиях, определяемых Советом Министров Республики Беларусь.

Донорам, сдавшим кровь, ее компоненты на возмездной основе, выплачиваются денежные компенсации, а также предоставляется бесплатное питание. Порядок предоставления бесплатного питания, а также размеры и порядок выплаты денежных компенсаций определяются Советом Министров Республики Беларусь.

Контактные данные для тех, кто переболел COVID-19 и хочет стать донором плазмы:

РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий заместитель директора Лариса Михайловна Гущина: +375172898656; +375297705753;

Телефон Единого донорского центра:

+375293628293

+375172898484

+375172898643

+375172890108

Городской центр трансфузиологии УЗ Городская клиническая больница √6: 80172395913

+375291909748

г. Гомель: 80232539832

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