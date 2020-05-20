В Беларуси до 2025 года будет построена 1461 станция обезжелезивания в сельских населенных пунктах. Об этом сообщил сегодня журналистам генеральный директор ГПО «Белводоканал» Олег Конон, передает корреспондент БЕЛТА.

По его информации, в прошлом году было построено 272 станции обезжелезивания в сельских населенных пунктах, до 2025 года планируется строительство 1461 станции также в сельской местности. «Финансирование строительства станций осуществляется за счет средств республиканского и областного бюджетов при их равнодолевом участии. В 2019 году на строительство станций обезжелезивания было потрачено Br25 млн из республиканского бюджета и Br28 млн — из местных бюджетов. В таких же пропорциях и в таком же размере предусмотрено финансирование на 2020 год», — отметил Олег Конон.

Руководитель «Белводоканала» сообщил, что в настоящее время разрабатывается государственная программа «Чистая вода» на 2021-2025 годы, одной из основных задач которой будет строительство станций обезжелезивания. До 2020 года действует госпрограмма «Комфортное жилье и благоприятная среда». Согласно одной из ее подпрограмм с 2018-го по 2020 год в стране построят более 700 станций обезжелезивания. На эти цели за последние три года направят более Br150 млн.

Олег Конон рассказал, что в настоящее время Беларусь тесно сотрудничает с Европейским банком реконструкции и развития и со Всемирным Банком по реализации проектов в сфере водоснабжения и канализации. Среди проектов — реконструкция очистных сооружений канализации, строительство биогазовых комплексов, реконструкция систем водоснабжения населенных пунктов и строительство станций обезжелезивания.

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