Белорусский республиканский союз молодежи дает сегодня старт «Неделе добра», сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь Центрального комитета БРСМ, координатор волонтерского движения «Доброе сердце» Александра Гончарова.

«Благотворительные мероприятия «Недели добра» состоятся в Беларуси с 15 по 22 мая. Они пройдут во время круглогодичного республиканского проекта «Мы выбираем помощь пожилым людям». Во всех уголках страны участники волонтерского движения БРСМ «Доброе сердце» окажут адресную безвозмездную помощь одиноко проживающим пожилым людям. Заботой и вниманием ребята окружат ветеранов Великой Отечественной войны и труда, инвалидов I и II группы. Волонтеры выполнят заявки от бабушек и дедушек по благоустройству приусадебных территорий, клумб, посадке картофеля, колке дров, помогут убрать в доме, помоют окна, вынесут мусор. Такие заявки поступили на молодежные горячие линии и в территориальные центры социального обслуживания населения на местах», — рассказала Александра Гончарова.

К примеру, волонтеры отряда «Імкненне» Московской районной организации БРСМ города Бреста окажут помощь в уборке квартир одиноким старикам, проживающим в бывшем Брестском доме ветеранов, наведут порядок на клумбах и цветниках во дворе. В Дубровно молодежь поможет пожилой землячке Анне Яковлевне Голубевой с уборкой по дому — ребята вымоют окна и наведут порядок на придворовой территории. Добровольцы союза молодежи в Буда-Кошелеве придут на помощь инвалиду I группы Евгению Яковлевичу Деревкову и его супруге. Они уберут в доме, в подвальном помещении и наколют дров.

Волонтеры первичной организации союза молодежи Гродненского государственного профессионального лицея строителей №1 покосят траву возле дома, где проживает инвалид II группы Евгения Павловна Лидякина. Ветерану труда Тамаре Петровне Мандрик активисты БРСМ Воложинского сельскохозяйственного профессионального лицея посадят на огороде картофель. В агрогородке Филатово в Круглянском районе волонтеры «Доброе сердце» навестят ветерана Великой Отечественной войны Василия Дмитриевича Евдокименко и помогут ему по хозяйству. В Минске молодежный актив вымоет окна и проведет влажную уборку помещения ячейки Октябрьской районной организациb ветеранов города Минска.

«В планах добровольцев союза молодежи оказать во время «Недели добра» порядка 250 добрых дел. В условиях непростой эпидобстановки молодежь в обязательном порядке будет соблюдать правила индивидуальной защиты и социального дистанцирования. Вместе с тем будет продолжена работа с поликлиниками по доставке рецептов пожилым людям для дальнейшего планового лечения, с ТЦОНАми — в доставке одиноким пожилым людям продуктов первой необходимости и медикаментов», — отметила секретарь ЦК БРСМ.

Кроме того, продолжают работу горячие молодежные линии. Телефоны областных горячих линий: в Бресте — 8 (0162) 2-11-591, Витебске — 8 (0212) 6-62-087, Гомеле — 8 (0232) 5-63-315, Гродно — 8 (0152) 7-19-833, Могилеве — 8 (0222) 7-66-782. В крупных городах Минской области: Солигорске — 8 (0174) 2-00-345, Слуцке — 8 (01795) 7-50-80, Молодечно — 8 (0177) 7-49-501. В Минске телефон горячей линии — 8 (017) 284-85-54.

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