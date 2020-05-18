В Буда-Кошелеве на ул. 50 лет Октября появится «лежачий полицейский». Искусственную неровность устанавливают работники КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник» рядом с рынком.

За комментариями «Авангард» обратился к начальнику ГАИ отдела внутренних дел Буда-Кошелевского райисполкома Вячеславу Коваленко:

— Инициатива установить искусственную дорожную неровность принадлежит ГАИ. Это нужно для снижения скоростного режима и увеличения безопасности дорожного движения. Интенсивность движения пешеходов и автомобилей на этом участке дороги довольно высокая.