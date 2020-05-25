В Буда-Кошелевском районе появились колодцы, оформленные по тематике предупреждения пожаров и гибели людей по причине неосторожного обращения с огнем при курении в постели.

Колодец — деревенский символ, который с годами не утратил своего значения. Даже сегодня, когда в большинстве регионов есть центральное водоснабжение, можно все еще увидеть бревенчатый сруб с длинным «журавлем» или неизменным железным ведром, привязанным цепью или тросом к поворотному механизму. Без колодца невозможно представить себе ни один сельский населенный пункт. Их по-прежнему используют по прямому назначению. Сельские жители ежедневно берут воду из колодцев для того, чтобы приготовить пищу, напоить скот, помыться в бане и многое другое.

Так как 90 % пожаров происходят в сельской местности и большинство в из-них по причине неосторожного обращения с огнем при курении, то Буда-Кошелевские спасатели выбрали креативный подход для напоминания сельским жителям о правилах безопасности и нанесли на колодцы логотип «Не кури в постели». Целью работников МЧС является привлечение внимание сельских граждан и в очередной раз им напомнить, что курение в постели опасно для жизни.

И теперь ежедневно, набирая воду, граждане будут вспоминать о безопасном поведении.

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