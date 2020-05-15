Отрадно, что сельские территории не отстают от городских в плане благоустройства. Не является исключением и Гусевицкий сельсовет. На улицах его населенных пунктов ежегодно появляются новые элементы благоустройства.

В этот раз идею благоустройства предложили работники Гусевицкой средней школы, которые и взялись за ее реализацию. Заручившись поддержкой и помощью председателя сельисполкома, они сделали малую архитектурную форму в виде военного автомобиля ГАЗ. Совсем скоро там появятся цветы, они станут прекрасным дополнением к ландшафтной композиции.

Как отметил Артем Гришай, радует, что на территории сельсовета живут неравнодушные люди, всей душой болеющие за свою малую родину. Благодаря им сельская местность развивается и из года в год становится еще краше.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

Фото автора и из архива Гусевицкого сельисполкома