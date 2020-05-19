В Коммунаре снесли две кирпичные трубы неэксплуатируемой котельной.

Неиспользуемый объект принадлежит КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник». Взрыв был максимально направленным. Взрывотехники снесли кирпичные трубы котельной с ювелирной точностью.

К слову, с начала года к услугам взрывотехников прибегнули в районе уже во второй раз. Не так давно при помощи подрыва было снесено неэксплуатируемое строение винцеха в Рогини. Завтра направленным взрывом планируется снести неиспользуемое здание Дома культуры в Церковье

Фото и видео предоставлено Сергеем ПИНЧУКОМ.