В мае практически во всех стационарах Минска есть уже множество пациентов, которые были отлучены от ИВЛ после длительной искусственной вентиляции легких. Об этом в программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1» рассказал заведующий отделом анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии Александр Дзядзько, сообщает БЕЛТА.

В эфире показали кадры из реанимации НПЦ. Один из пациентов с COVID-19 здесь 39 дней был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Теперь он дышит сам. Кроме того, в центре сделали операцию по пересадке печени мужчине с коронавирусом.

«В мае после длительной вентиляции, которая составляла две, три недели, а то и больше, во всех практически стационарах города имелись уже целые серии пациентов, которые были отлучены от ИВЛ. И мы надеемся, что такая статистика будет составлять порядка 70% выздоровевших отлученных от ИВЛ», — сказал Александр Дзядзько. При этом после начала пандемии медики получали данные о том, что очень низкий процент пациентов отлучается от вентиляции, летальность очень высока.

Александр Дзядзько является главой Белорусского общества анестезиологов-реаниматологов. Недавно он проводил вебинар на тему «Практические аспекты оказания анестезиолого-реанимационной помощи пациентам с инфекцией COVID-19».

«Мы взяли группу пациентов, которые умерли за этот период в отделениях реанимации. Туда, конечно, входили пациенты с подтвержденной COVID-инфекцией и те, у которых COVID-инфекция не была подтверждена. И считали летальность. Это, конечно, приблизительные показатели были, но они указали на то, что наши данные примерно сопоставимы с теми данными, которые есть у зарубежных специалистов», — рассказал медик.

«Там было много таких нюансов, которые человек, не знающий тонкостей реанимационной работы, может не совсем правильно интерпретировать и разобраться в тех цифрах и в тех показателях, которые мы продемонстрировали», — отметил Александр Дзядзько. В эфире телеканала подчеркнули, что на том совещании врачи сделали вывод, что подходы к лечению самых тяжелых пациентов белорусскими медиками выбраны правильные.

В НПЦ, где работает Александр Дзядзько, за одну неделю провели пять операций по трансплантации печени и девять — по пересадке почек. «COVID-инфекция — это сегодня большая проблема, но если человеку нужно выполнять операцию трансплантации печени и без нее он в ближайшее время умрет — нет никакой разницы ни для него, ни для его семьи, ни для общества, от чего он умрет: от того, что ему не выполнили трансплантацию печени или у него развилась COVID-инфекция. Поэтому именно для этого в нашей клинике сохраняются все остальные виды медицинской помощи», — констатировал директор Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии Олег Руммо.

Белта