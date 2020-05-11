10 мая, вечером, в центр оперативного управления Буда-Кошелевского РОЧС поступило сообщение о возгорании бани в г.п. Уваровичи.

В результате пожара огнем уничтожено имущество внутри, повреждены потолочное перекрытие и стены по всей площади. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины пожара – нарушение правил эксплуатации печи.

МЧС в очередной раз напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления:

— не эксплуатируйте печное отопление с явными нарушениями: трещинами в дымоходе и печи, неисправной топкой и при отсутствии предтопочного металлического листа;

— не перекаливайте печь;

— не оставляйте топящиеся печи без присмотра;

— не используйте для топки печей дрова, длина которых превышает размеры топки;

— золу и шлак, выгребаемую из топок, пролейте водой и удалите в место, расположенное на расстоянии не менее 15 м от зданий и сооружений.

Казалось бы, нехитрые процедуры, а жизнь становится гораздо более спокойной и комфортной.