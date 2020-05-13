6 буда-кошелевцев имели возможность озвучить свои вопросы председателю райисполкома Анатолию Гапонику во время личного приема.

В целях предотвращения распространения коронавируса личный прием прошел в формате телефонного разговора. Традиционно среди наиболее часто встречающихся вопросов — жилищные, работа коммунальной службы, благоустройство и установление границ земельного участка.

Во время приема жители дома №23, что по улице Совхозной в райцентре, сетовали на неблагоустроенную дворовую территорию. «Со двора нашего дома открывается очень неприглядный вид на общественные уборные и хозпостройки жителей соседней двухэтажки. Понятно, что переносить их никто не будет. Но закрыть забором, думаем, можно? – спрашивает Татьяна Ивановна. Анатолий Гапоник согласился с заявительницей, что проблема действительно серьезная. Он поручил разобраться с ситуацией с выездом на место и решить вопрос граждан.

Содействия в приобретении неиспользуемого имущества, принадлежащего КСУП «Губичи», просил житель Еленца. Мужчина хочет открыть в населенном пункте торговый объект. Также обратившиеся озвучивали вопросы из сфер судебных разбирательств, земельных отношений и др. Все они взяты на контроль.