В Буда-Кошелевскую больницу поступило 500 экспресс-тестов на COVID-19, сообщила «Авангарду» главный врач Жанна Евтухова. 100 тысяч тестов на антитела к СOVID-19 закупили в Китае благодаря пожертвованиям белорусов. В субботу, 9 мая, они были отгружены для передачи учреждениям здравоохранения областей. Распределены экспресс-тесты в следующем порядке: г.Минск — 20 тыс. штук, Витебская и Брестская области — по 11 тыс. штук, Гомельская, Гродненская, Могилевская области — по 10 тыс. штук. Кроме того, учреждениям здравоохранения, входящим в систему Минздрава переданы 10 тыс. штук.

М- в организме идет воспалительный процесс.

G- человек переболел коронавирусной инфекцией

С — это контрольная полоска — сигнал о том, что тест сработал. Если кроме нее не появилось никаких других полосок, значит, антител в организме нет.

12 мая 500 экспресс-систем получили буда-кошелевские медики. В центральной районной больнице методику экспресс-тестов медики опробовали 13 мая и подтвердили, что тест-система — хорошее подспорье в диагностике коронавируса. Буквально в течение 15 минут экспресс-тест помогает быстро выставить диагноз.

Как это работает

В организме человека после инфицирования коронавирусом вырабатываются специфические антитела. Для определения антител к COVID-19 в сыворотке крови используется несколько методов клинической лабораторной диагностики. Основные из них — методы иммунохроматографии с использованием коллоидного золота, иммуноферментный анализ (ELISA), метод иммунохемилюминисценции и другие.

Исследования на IgM/IgG к COVID-19 могут проводиться в сыворотке, полученной из образца крови пациента. Но, нужно правильно провести тест.

Тест нужно брать в нескольких случаях — у пациента с неблагоприятным эпидемиологическим анамнезом или острыми клиническими проявлениями заболевания, а также у медицинских работников, которые вступают в непосредственный контакт с пациентами, у которых выявлен COVID-19. При этом, специалисты считают, что исследования на IgM/IgG необходимо проводить дополнительно к респираторным тестам ПЦР-исследований.

IgM/IgG может стать вариантом диагностического критерия для «подозрительных» пациентов с отрицательным результатом ПЦР-исследования.

Исследование IgM/IgG может применяться также в процессе мониторинга за течением заболевания, так как показатель IgM может определяться после 10 дней от начала клинических проявлений (по некоторым данным 3-5 дней), а IgG после 12 дней от начала клинических проявлений.

Процесс сопровождается постепенным снижением вирусной нагрузки с увеличением уровней сывороточных антител. Характерной особенностью является то, что положительный результат теста на IgM/IgG к COVID-19 в фазе выздоровления примерно в 4 раза выше, чем в острой фазе заболевания.