Комплекс профилактических мероприятий «Перекресток» проходит по 20 мая в Гомельской области, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Местом проведения определены территории Гомеля, Гомельского, Буда-Кошелевского, Житковичского, Жлобинского, Мозырского, Речицкого и Чечерского районов.

В эти дни наряды ГАИ несут службу на наиболее аварийных перекрестках и участках автодорог. Применяется смешанный контроль. Проводят инспекторы и разъяснительную работу с участниками дорожного движения.

«Профилактический комплекс направлен на предупреждение ДТП, которые фиксируются из-за нарушений правил проезда перекрестков и маневрирования. Такие нарушения за четыре месяца этого года стали причиной 21 ДТП в регионе. Травмы различной степени тяжести в авариях получили 26 человек», — отметили в УГАИ.

В Госавтоинспекции напомнили, что за нарушения правил маневрирования либо проезда перекрестков предусмотрена административная ответственность. Виновные могут получить предупреждение или штраф от одной до пяти базовых величин (1 БВ сейчас равна Br27). За повторное в течение года нарушение штраф может достичь 10 базовых величин.

Белта