В Гомеле состоялся решающий матч женского ЧБ по гандболу. Местная одноименная команда взяла верх над столичным «БНТУ-БелАЗом» — 29:27 и стала чемпионом страны.



Гомельчанки имели все шансы оформить чемпионский титул еще в предыдущем поединке против «студенток», состоявшемся 13 мая. Но тогда обидно уступили в самой концовке (30:31), тем самым отсрочив определение лучшей женской команды сезона на сегодня.

К решающей встрече сезона коллективы подходили, имея по 45 очков и равенство в статистике личных взаимоотношений в нынешнем чемпионате: «Гомель» и «БНТУ-БелАЗ» одержали по две победы, а, кроме того, еще одна их очная встреча завершилась вничью. Гомельчанки имели лишь небольшое преимущество за счет статистики заброшенных и пропущенных мячей, благодаря чему сегодня их устраивала и ничья. Но они победили и тем самым защитили завоеванный в прошлом году титул.

«Гомель» уверенно вел игру и по ходу матча даже доводил свое преимущество до двузначного. Однако, похоже, очень рано поверил в свою победу и мог за это поплатиться. «БНТУ-БелАЗ», ударно проведя заключительные 15 минут, ощутимо сократил отставание в счете и заставил напрячься болельщиков «Гомеля». Но совершить совсем уж невероятный камбэк подопечные Константина Шароварова все же не смогли.

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