Гомельские аниматоры создали мультсериал «Команда 99» для детей и их родителей о правильной сортировке отходов, сообщила корреспонденту БЕЛТА представитель гомельской анимационной студии Chin Up Татьяна Добриян.

Премьера экологического детектива состоится сегодня на YouTube-канале target99 Belarus.

Восьмисерийный мультфильм создала гомельская анимационная студия по заказу государственного учреждения «Оператор вторичных материальных ресурсов». «Это первый в Беларуси и СНГ мультсериал на эту тему. Он стал частью реализации проекта «Движение «Цель 99″, суть которого — довести сбор вторичных ресурсов и их переработку в Беларуси до 99%», — отметила Татьяна Добриян.

Команда 99 — это веселые еноты-сортировщики. Они учат детей и взрослых, как правильно поступать с тем, что многие до сих пор считают мусором. Старый журнал, бутылка от сока, пакет из магазина, батарейка или сломанный смартфон — для всего есть свой путь снова стать полезной вещью.

«Настоящие супергерои спасают планету от мусора. Они точно знают, где найти вторичные ресурсы и как их правильно переработать», — рассказала представитель студии.

Желтый енот Лимон в команде символизирует пластиковые отходы, зеленый Киви — отходы бумаги, девочка Ежевика — стекла.

По сюжету, каждый день еноты отправляются на задание межпланетарного масштаба. Им предстоят встречи с опасными монстрами, которые появились в результате неправильной сортировки и утилизации отходов. Своими знаниями и умениями герои экологического детектива делятся со зрителями.

Задача мультфильма — привить детям и взрослым знания и привычки в обращении с отходами на уровне личной гигиены.