Юрий Ганцевич воровал мелкие стройматериалы и выдвигал себя в Палату представителей, в частности приводил на пикет корову.



В феврале этого года Юрий Ганцевич совершил кражу мелких стройматериалов из магазина — попал в объектив камер видеонаблюдения. Он взял изоленту, несколько упаковок мебельного уголка, оконные и накладные петли, а на кассе оплатил лишь моток троса и собрался уходить. Юрия остановили охранники. В карманах оказался товар, за который он не платил. Фермер привлек внимание, поскольку по описанию был похож на человека, укравшего ранее оконные петли.

В ноябре прошлого года Ганцевич выдвигался в депутаты Палаты представителей. Он прославился, когда пригнал на предвыборный пикет трактор, а рядом привязал козу и корову. После провала на выборах фермер начал активно вести канал на Youtube от имени народного депутата. Стал освещать «беспредел» в стране, эпидемию коронавируса, вести стримы с животными. Вот несколько говорящих названий — «Приключения Дули Федоровны», «Мисс 2019 коза Машка». Юрий не стесняется в выражениях, в Сети есть аудиореплики блогера, в которых много ненормативной лексики.

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