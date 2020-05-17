ОВЕН. Неделя будет благоприятной. Будьте внимательны: не всегда легко заметить возможности, которые открываются перед вами. Однако у тех, кто их не упустит, будет шанс достичь отличных результатов во многих делах.

ТЕЛЕЦ. Прекрасный период для того, чтобы отказаться от старых привычек, избавиться от того, что мешало двигаться вперед. Вы почувствуете себя гораздо свободнее, оставите в прошлом многие заблуждения, ограничения, которые сами придумали.

БЛИЗНЕЦЫ. Если хотите добиться успеха, действуйте самостоятельно и не рассчитывайте на других. Вы отлично справляетесь там, где требуются сосредоточенность, внимание к деталям и серьезный подход.

РАК. Множество мелких дел ждет вас в этот период. Они будут нетрудными, но беспокойства принесут немало. Будьте аккуратны, особенно на дороге. Важно совершать добрые дела. Все, что ни сделаете, вернется сполна. Особенно вашей помощи ждут родители.

ЛЕВ. Вы можете начать что-то новое, сформировать положительную привычку. Сейчас полезно заводить новых приятелей. Не отказывайтесь ни от одного приглашения, которое будете получать. Вас ждет неожиданная встреча, будьте начеку.

ДЕВА. На первом месте для вас работа. Это неплохо: удастся подняться по карьерной лестнице. Но и про семью не забывайте. Следите за словами, особенно в диалогах с коллегами. Меньше рассказывайте им о личной жизни.

ВЕСЫ. Тщательно выбирайте тех, с кем будете общаться в этот период. Любой человек сможет оказать на вас влияние. В отношениях с возлюбленным постарайтесь быть мягче, доброжелательнее. Гордыня и высокомерие сейчас ни к чему. Больше гуляйте на свежем воздухе и отдыхайте.

СКОРПИОН. Период нестабилен: сегодня вы можете получить награду, а завтра разочароваться в чем-либо. Принимайте все с благодарностью, тогда легко переживете это время. В конце недели ожидайте материальной награды.

СТРЕЛЕЦ. Будет много приятных встреч, мероприятий, на которые вас непременно пригласят. Не пропустите выгодное предложение. Сначала оно покажется вам рискованным, но в этот раз вы можете пойти на риск.

КОЗЕРОГ. Вероятны необычные совпадения, странные происшествия, которые повлияют на ваши планы. Не исключено, что вы предпочтете отложить какие-то важные дела и сосредоточиться на более мелких, – и такой выбор будет правильным. Прислушивайтесь к интуиции: ее подсказки часто полезны.

ВОДОЛЕЙ. В личной жизни вам придется сделать непростой выбор: уйти или остаться. Слушайте свое сердце – тогда не ошибетесь. Долги, которые вы сможете отдать в этот период, не отразятся на вашем бюджете. Так что лучше сделать это сейчас, тем более финансы позволяют.

РЫБЫ. Не тратьте время на пустые разговоры, сосредоточьтесь на делах, которые требуют внимания. Удастся достичь успеха благодаря творческому подходу, нестандартному взгляду на вещи. Могут решиться финансовые вопросы, которые в последнее время не давали вам покоя.

© Правда Гомель