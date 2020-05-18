15 января текущего года в семью Анастасии Гречаниковой пришла беда: сыну Алексею,10 июня 2017 г.р., поставлен диагноз «спинальная мышечная атрофия 2 типа». Заболевание, которое постепенно разрушает двигательные нейроны – нервные клетки в стволе головного мозга и спинного мозга, контролирующие важную деятельность скелетных мышц, таких как речь, ходьба, дыхание и глотание, что приводит к мышечной слабости и атрофии. Прогнозы врачей неутешительные в отношении таких детей, большинство из них едва доживают до 10-15 лет.

В конце марта Леша перестал ходить, теперь может только сидеть. Болезнь прогрессирует очень быстро. В Беларуси это заболевание не лечат. Предложили колоть лекарство «Spinraza» в израильской клинике «Шнайдер».

Родные Алексея обращаются с просьбой понять их горе и оказать помощь в сборе средств на лечение сына. Они верят, что мир не без добрых людей.

Реквизиты для оказания материальной помощи Гречаникову Алексею:

Благотворительные счета открыты в центре банковских услуг 200 – г. Витебск, ул. Ленина, 10Б; УНП 100325912; МФО АКВВBY2Х:

— белорусские рубли – транзитный счет BY27АКВВ38193821000300000000 на благотворительный счет BY75АКВВ31340000320202020140 в отделении 200/2024, бессрочный

— доллары США – транзитный счет BY27АКВВ 38193821000300000000

На благотворительный счет BY60АКВВ31340000320212020140 в отделении 200/2024, бессрочный

— евро – транзитный счет BY27АКВВ38193821000300000000 на благотворительный счет BY30АКВВ31340000320232020140 в отделении 200/2024, бессрочный

— российские рубли – транзитный счет BY27АКВВ38193821000300000000 на благотворительный счет BY45АКВВ31340000320222020140 в отделении 200/2024, бессрочный

Назначение платежа: для зачисления на благотворительный счет Гречаниковой Анастасии Юрьевны для лечения и реабилитации сына Гречаникова Алексея Владиславовича

Можно пополнить баланс благотворительного номера МТС +375(29) 547-29-80

Пополнить карту Дабрабыт банка

5127 2272 3647 7200 срок до 10/24

ANASTASIYA HRACHANIKAVA