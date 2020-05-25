Во вторник, 26 мая, в Беларуси ожидается целый ряд не очень приятных метеорологических явлений.

День выдастся дождливым. Прогремят грозы. Некоторые районы окутает туман. А еще – сильный ветер.

Согласно сведениям интернет-источников, специализирующихся на прогнозах погоды, второй день текущей недели выдастся облачным с прояснениями.

Если ночью только в отдельных районах, то днем на большей части территории страны пройдут дожди, местами – грозы.

В ночные и утренние часы в отдельных локациях возможен туман.

Что касается ветра, то завтра он будет дуть с севера и северо-востока. Его скорость составит от 3 до 8 метров в секунду, при грозах – до 14 м/с.

Ночью столбики термометров зафиксируются в пределах от +4 до +10 градусов, днем – от 16 до 22 градусов тепла.

В Минске и Бресте завтра прогремит гроза. Будет облачно с прояснениями, а воздух прогреется до 15-17 градусов выше нуля.

В Витебске ожидается дождь. В целом день выдастся облачным, но с прояснениями. Термометры в северной столице страны покажут от +16 до +18 градусов.

В Гомеле осадки не прогнозируются. Небо над городом затянут сплошные облака, температура составит от +14 до +16 градусов.

Дождь, переменная облачность и 15-17 градусов тепла – такая погода во вторник установится в Гродно и Могилеве.

Фото: © Белновости